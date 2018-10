14. Oktober 2018, 18:54 Uhr Anträge 285 000 Menschen wollen Landespflegegeld

Das seit September erhältliche bayerische Landespflegegeld von 1000 Euro im Jahr haben etwa 285 000 Menschen mit Pflegegrad zwei und höher bereits beantragt. Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) teilte am Sonntag in München mit, das Geld ermögliche Pflegebedürftigen mehr Selbstbestimmung. Sie könnten sich damit etwa etwas gönnen, was sie sich in ihrem normalen Alltag nicht leisten können, oder Helfenden eine finanzielle Anerkennung zukommen lassen. Das Landespflegegeld ist Bestandteil eines Pflege-Pakets der Bayerischen Staatsregierung mit rund 400 Millionen Euro. Dazu zählt nach Ministeriumsangaben auch ein Fünf-Millionen-Euro-Programm für insgesamt mindestens 500 neue Plätze für die Kurzzeitpflege und eine staatliche Investitionskostenförderung in Höhe von 60 Millionen Euro für stationäre Pflegeplätze. Damit sollen ab 2019 bis zu 1000 Pflegeplätze jährlich gefördert werden.