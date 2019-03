27. März 2019, 10:45 Uhr Nach Anschlag auf ICE Polizei verhaftet Iraker wegen Terrorverdachts

Ein Islamist soll im Oktober ein Stahlseil über die ICE-Strecke München-Nürnberg gespannt haben - davon gehen Ermittler aus.

In Wien haben sie nun einen Mann verhaftet, den sie dem IS-Terrornetzwerk zurechnen.

Auf die Spur brachte sie offenbar ein Bekennerschreiben am Tatort in Mittelfranken.

Von Uwe Ritzer, Nürnberg

Spurensuche mit Streckensperrung: Ende Oktober 2018 haben Polizisten die ICE-Strecke zwischen München und Nürnberg erneut nach möglichen Beweisstücken abgesucht. (Foto: Daniel Karmann/dpa)

Bei einer Razzia am Montagmorgen hat ein Großaufgebot der Polizei in Wien einen Mann irakischer Herkunft festgenommen. Er steht laut Ermittlern im dringenden Verdacht, am Abend des 7. Oktober 2018 ein Stahlseil über die ICE-Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Nürnberg und München gespannt zu haben. Sie stufen die Tat als islamistischen Anschlag ein. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

Der ICE 821 durchbrach das Hindernis damals allerdings mühelos, weshalb der Anschlag nahezu folgenlos blieb. Die Schäden an dem Zug waren gering, die Fahrgäste bemerkten den Zwischenfall nicht. Womöglich ist der Verdächtige auch verantwortlich für einen weiteren Anschlag auf Gleise der Deutschen Bahn im Februar in Dortmund. Dort sollten Beton- und Gehwegplatten offenbar einen Zug entgleisen lassen.

Auf die Spur des Verdächtigen kamen die Ermittler nach einem Bericht der Wiener Kronen Zeitung über einen Drucker. In der Nähe des Anschlagortes in Allersberg in Mittelfranken hatte die Polizei Fragmente eines Bekennerschreibens in arabischer Sprache gefunden, in dem Anschläge auf das europäische Bahnnetz angekündigt wurden. Sie konnten dieses offenbar auf den Drucker und damit dessen Besitzer zurückführen.

Bei dem festgenommenen Mann soll es sich um einen Familienvater aus dem Irak handeln, der mit Frau und vier Kindern in einer Sozialwohnung im Wiener Stadtteil Simmering wohnt. Nachbarn berichten, die Familie lebe dort sehr zurückgezogen. Laut österreichischen Medienberichten soll er als anerkannter Flüchtling seit zwei Jahrzehnten in dem Land leben und früher lange in der irakischen Armee gedient haben.

Fahnder rechnen den Mann dem IS-Terrornetzwerk zu. Er sei ein "Amerika-Hasser" und islamistischer Fanatiker, heißt es. Gearbeitet habe er bei einer Security-Firma in Wien. In sozialen Netzwerken soll er den Terroranschlag von Nizza verherrlicht haben, wo am 14. Juli 2016 ein islamistischer Attentäter mit einem Lkw in eine Menschenmenge gefahren war und 86 Menschen getötet hat.

Der Zugriff in der Wohnung der irakischen Familie erfolgte dem Vernehmen nach auf Betreiben der deutschen Behörden. Das für den Anschlagsversuch bei Allersberg zuständige bayerische Landeskriminalamt kündigte für Mittwochmittag eine Erklärung an.