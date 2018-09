13. September 2018, 18:51 Uhr Ansbach Neues Logistikzentrum

Weil der Onlinehandel mit Möbeln und Elektrogroßgeräten gut läuft, lässt die Hamburger Hermes-Gruppe speziell dafür in Mittelfranken ein neues Logistikzentrum errichten. Im mittelfränkischen Ansbach sollen auf einem etwa 186 000 Quadratmeter großen Areal zwei Hallen mit einer Gesamtfläche von 76 000 Quadratmetern entstehen, und zwar direkt an der A 6, Anschlussstelle Herrieden. Der Baustart soll im Oktober sein, die Inbetriebnahme ist für Anfang 2020 vorgesehen. Laut dem Handels- und Logistikdienstleister werden in Ansbach bis zu 600 Arbeitsplätze geschaffen. Der neue Standort werde auf die Lagerung und den Versand sperriger Güter spezialisiert sein. Allein 53 000 Quadratmeter sollen für den Onlinehändler Otto genutzt werden, mit dem Hermes zusammenarbeitet.