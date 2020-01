Eine 31-jährige Frau, die im Sommer auf einer Wiese im Landkreis Dillingen einen Säugling zur Welt gebracht und einfach im Gras hat liegen lassen, wird sich wegen versuchten Totschlags, schwerer und gefährlicher Körperverletzung sowie Aussetzung verantworten müssen. Die Staatsanwaltschaft hat nun Anklage erhoben. Demnach hat die Frau das Kind in den frühen Morgenstunden des 21. Juli am Ortsrand des Dorfes Unterglauheim geboren. Der Bub lag mehr als 24 Stunden unbekleidet auf der abgelegenen Wiese, bis ihn ein Anwohner zufällig entdeckte. Trotz einer sich entwickelnden schweren Sepsis, eintretender Kreislauf- und Ateminsuffizienz, akutem Nierenversagen und der erforderlichen Amputation dreier Zehen überlebte der Säugling. Das Kind befindet sich mittlerweile in der Obhut einer Pflegefamilie. Die Verhandlung soll Mitte März beginnen.