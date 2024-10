Nach seinem Rückzug von der großen politischen Bühne wollte sich der Ex-Verkehrsminister stärker in seiner Heimat Passau engagieren. Dann kam es zum Eklat.

Von Lisa Schnell, Passau

Ungewöhnlich still verabschiedete sich Andreas Scheuer von seinen früheren Ämtern. Sehr leise zog er sich vom CSU-Bezirksvorsitz Niederbayern zurück, sehr leise kündigte er an, nicht mehr für den Bundestag zu kandidieren. Viel ist also nicht mehr übrig geblieben von der politischen Karriere des Andreas Scheuer. Von dem letzten Bisschen aber verabschiedet er sich nun wieder wie gewohnt: sehr laut.