Die wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe angeklagte Andrea Tandler muss mit einer Strafe in Höhe von mehr als vier Jahren rechnen. Darauf hat sich das Landgericht München I in Gesprächen mit der Verteidigung geeinigt. Der sogenannte Deal beinhaltet, dass Tandler im Gegenzug ihre gesamten Steuerschulden zurückzahlt und ein Geständnis ablegt. Auch ihrem Mitangeklagten Darius N. stellt das Gericht eine Strafe von rund dreieinhalb Jahren in Aussicht. Tandler hatte durch Maskengeschäfte während der Corona-Pandemie Provisionen in Höhe von 48,4 Millionen Euro verdient und nicht korrekt versteuert. Das Urteil soll am Freitag ergehen.