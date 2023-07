Von Klaus Ott

Mit der bayerischen Landtagswahl am 8. Oktober hat das, was das Landgericht München I im Fall der Maskenmillionärin Andrea Tandler plant, nichts zu tun. Aber ein, wenn auch von der Justiz ungewolltes Politikum wäre es natürlich schon. Sollte es zu einem Prozess gegen die Münchner Werbeunternehmerin kommen, was absehbar ist, dann könnte dieser am 4. Oktober beginnen. Das teilte die Münchner Justizpressestelle auf Anfrage der Süddeutschen Zeitung mit.