Die Dimension des Ganzen deutet sich bereits zu Beginn der Verhandlung an, als Richterin Sandra Brenner die Anwesenheit der Zeugen überprüft. Einen Beamten der Kriminalpolizei, dieser Tage offenbar ein Dauergast am Landshuter Amtsgericht, begrüßt sie mit den Worten: „Sie haben wohl ein Abo.“ Der Polizist ist in diesem Verfahrenskomplex nicht zum ersten Mal hier – und in den kommenden Wochen werde man sich bestimmt noch öfter sehen, kündigt er an. An die 700 bis 800 solcher Fälle könnten insgesamt wohl zusammenkommen, schätzt er.