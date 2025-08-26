Erlangen Auf der Suche nach einem verurteilten Amoktäter 26. August 2025, 16:15 Uhr | Lesezeit: 4 Min.

Unter anderem wegen versuchten Mordes in 47 Fällen musste sich der Schul-Amoktäter von Ansbach 2010 am Ansbacher Landgericht verantworten. Jetzt wird nach ihm gefahndet. (Foto: David Ebener/dpa)

Wegen versuchten Mordes in 47 Fällen wurde er 2010 angeklagt, nun ist der frühere Schul-Amoktäter von Ansbach nach einem Ausgang aus der forensischen Psychiatrie verschwunden. Eine Spur hat möglicherweise mit einer Frau zu tun.

Von Thomas Balbierer und Olaf Przybilla, Erlangen

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback