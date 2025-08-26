Vor anderthalb Wochen ist ein ehemaliger Amoktäter nicht, wie vereinbart, zurückgekehrt ins Bezirksklinikum in Erlangen. Seit Beginn des Jahres darf der 34-Jährige die forensische Psychiatrie für bestimmte Zeit verlassen, das ist ein Teil der ihm gewährten Lockerungen. Auch am 16. August, einem Samstag, hatte er Ausgang, blieb der Anstalt anschließend aber fern. Seither sucht die Polizei nach dem Mann, der 2009 bei einem Amoklauf am Gymnasium Carolinum in Ansbach zehn Menschen verletzt hatte. Und sich später einer Anklage wegen versuchten Mordes in 47 Fällen ausgesetzt sah.
ErlangenAuf der Suche nach einem verurteilten Amoktäter
Lesezeit: 4 Min.
Von Thomas Balbierer und Olaf Przybilla, Erlangen
