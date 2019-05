10. Mai 2019, 12:29 Uhr Urteil in Amberg Das leise Ende eines lauten Falls

Drei Afghanen und ein Iraker haben Ende Dezember in Amberg wahllos Passanten attackiert.

Die vier jungen Männer wurden nun zu Jugendstrafen verurteilt.

Sie haben die Tat, die viel Aufsehen erregt hat, wohl aus einer Mischung aus Langeweile, Alkohol und Gruppendynamik begangen.

Aus dem Gericht von Andreas Glas

Es ist Freitag, 9.20 Uhr, als Richter Peter Jung das Urteil spricht. Über drei Afghanen und einen Iraker, die binnen zweieinhalb Stunden 21 Menschen angegriffen und 15 von ihnen verletzt haben. Ende Dezember war das, in Amberg, in der Oberpfalz. Der Fall hatte bundesweit für Aufsehen und Empörung gesorgt. Nun also, gut vier Monate später, spricht der Richter die Flüchtlinge schuldig. Kein Raunen bei den Zuschauern, keine Regung bei den Angeklagten. Der Fall, der so lärmend begann, geht ganz leise zu Ende.

Die Strafen der drei Afghanen - 17, 18 und 20 Jahre alt - setzt das Gericht zur Bewährung aus. Es sind Jugendhaftstrafen, zwischen sechs und elf Monaten. Der 18-jährige Iraker erhält eine Jugendstrafe ohne Bewährung: zwei Jahre und sieben Monate. Er soll in einer Erziehungsanstalt untergebracht werden. Bei dem Iraker hatte das Gericht weitere Gewalttaten mitverhandelt, die er in Regensburg begangen hatte, Anfang Dezember, drei Wochen vor den Übergriffen in Amberg.

Der Fall Amberg. Vom "Prügel-Mob" schrieb die Bild-Zeitung, die AfD sprach von "Hetzjagden". Und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sagte: "Das sind Gewaltexzesse, die wir nicht dulden können." Der Fall Amberg entflammte zu Jahresbeginn die Debatte um konsequente Abschiebungen ausländischer Straftäter. In seiner Urteilsbegründung ruft Richter Jung diese Geräuschkulisse noch einmal in Erinnerung. Dann stellt er klar: "Die vier Angeklagten sitzen hier nicht als Blitzableiter für Empfindungen von Bürgern, die aufgewühlt waren. Die Angeklagten sitzen hier auch nicht als Werkzeug, um ein abschreckendes Exempel für die Allgemeinheit zu statuieren." Es handle sich "um Menschen, die Schuld auf sich geladen haben" und deshalb "zu bestrafen sind".

Als der Richter das sagt, sitzen nur wenige Zuschauer in Saal II des Amberger Amtsgerichts. Etwa die Hälfte der Plätze bleiben leer. Schon damals, Ende Dezember, schien das Interesse im Rest der Republik weitaus größer zu sein als in Amberg selbst. "Total überdimensioniert", sagte Oberbürgermeister Michael Cerny damals im SZ-Interview über die öffentliche Aufmerksamkeit, die plötzlich über seine Stadt hereinbrach. Und weiter: "Der Vorfall hier hat wohl medial gerade gut gepasst, in die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Und dann hat sich das so hochgeschaukelt. Aber meine Stadt gerät in einen Blickwinkel, in den wir nicht gehören."

Diesen Blickwinkel versuchten zuletzt alle Prozessbeteiligten geradezurücken. Schon bei Abschluss der Ermittlungen hatte Oberstaatsanwalt Joachim Diesch von einem "jugendtypischen Geschehen" gesprochen, das "losgelöst von der Herkunft" der vier jungen Männer zu betrachten sei. Er sprach von einer Kombination aus Langeweile, Alkohol und Gruppendynamik. Die Verletzungen der Opfer - Prellungen, Hämatome, eine Gehirnerschütterung - bezeichnete die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer als "nicht allzu gravierend". Dieser Einschätzung schließt sich am Freitag auch Richter Jung an. Als strafmildernd bezeichnet er vor allem das Geständnis der Angeklagten.

Nur fünf Prozesstage hat das Verfahren am Amberger Amtsgericht gedauert. Dass alles so schnell ging, war nicht abzusehen, als die Angeklagten das erste Mal in Fußfesseln über den Parkettboden in Saal II des Amberger Amtsgerichts schlurften. Keine zweieinhalb Wochen ist das her, 25 Verhandlungstage waren da noch angesetzt, bis Mitte Juli. Doch gleich am ersten Tag ließen die vier jungen Männer ihre Anwälte Erklärungen verlesen, in denen sie ihre Taten jeweils zugaben und bedauerten. Davor hatte es bereits eine Einigung gegeben zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigern. Im Fall von Geständnissen waren Strafmaße ausgehandelt worden, die in drei Fällen zur Bewährung ausgesetzt werden sollten. So ist es nun gekommen.

Welche Auswirkungen die Urteile auf die Zukunft der vier Angeklagten in Deutschland haben, ist zunächst ungewiss. "Ob nun Abschiebungen geschehen, liegt allein im Ermessen der Ausländerbehörde", sagt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft nach der Urteilsverkündung. Er sagte aber auch, dass die Staatsanwaltschaft möglichen Abschiebungen erst zustimmen werde, wenn das Urteil rechtskräftig ist. Dies ist frühestens in einer Woche der Fall. Bis dahin haben die Angeklagten und die Staatsanwaltschaft noch Zeit, um Rechtsmittel gegen das Urteil einzulegen.