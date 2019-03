21. März 2019, 19:00 Uhr Amberg Geldbeutel im Toaster

Ein Betrunkener hat seine Geldbörse in einen Toaster gesteckt und sie dort vergessen. Als der 56-Jährige sein Portemonnaie nicht mehr finden konnte, beschuldigte er eine neue Bekannte, es gestohlen zu haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die beiden hatten sich am Mittwochabend in der Wohnung in Amberg in der Oberpfalz so heftig gestritten, dass sie die Polizei riefen. Die Beamten konnten den Geldbeutel im Toaster finden.