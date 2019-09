Ein Schlepperboot hätte vor fünf Jahren fast ihren Tod bedeutet, heute steuert Najd Boshi als erste und einzige Frau ein Schiff auf dem Tegernsee. Aufgeben gibt es nicht für die 42-Jährige, also wagte sie die Flucht aus Syrien. Und begann mit ihren Kindern ein neues Leben in Bayern

Als der Chef der Schiffsflotte Najd Boshi fragte, ob sie einen Bootsführerschein machen will, dachte sie an einen Witz. Aber Lorenz Höß meinte es ernst. Die 42-Jährige lehnte ab. Von Mechanik habe sie keine Ahnung und erst die Verantwortung. Höß beeindruckte das nicht. "Was ist für dich schon Verantwortung, du bist alleine aus Aleppo hierher gekommen", sagte der Leiter der Schifffahrt Tegernsee. Er wollte Boshi im Team haben. "So zielstrebig, wie ich sie kennengelernt habe, wusste ich, dass sie das schafft", sagt er.

Heute ist Najd Boshi die erste und einzige Kapitänin der Tegernseer Schiffsflotte. Dabei hätte ein Boot beinahe ihren Tod bedeutet, als sie sich 2014 alleine auf den gefährlichen Weg über das Mittelmeer machte, um vor dem Krieg in Syrien zu fliehen.

Zwei Jahre arbeitet sie bei Lorenz Höß als Kassiererin auf einer Fähre. "Sie ist freundlich, zuverlässig, korrekt und hat die Kasse immer ordentlich geführt", sagt Höß. Er ist ein sparsamer Redner, aber offenbar hartnäckig. Also lernte Boshi nach dem Deutschkurs was backbord und steuerbord, was auflandiger und ablandiger Wind bedeutet. Am 1. April stand sie als Kapitänin auf der Brücke der MS Kreuth, ihre erste Linienfahrt auf dem Tegernsee. Das Schiff ist 20 Meter lang und darf 130 Passagiere aufnehmen. In der ersten Woche hatte Boshi jeden Morgen Bauchschmerzen und war "supernervös", wie sie sagt. Heute steht sie mit gestrecktem Kreuz auf der Brücke, schaut souverän über den Bug und lässt das Steuerrad geschmeidig durch die Finger gleiten. Ihre lockigen dunkelbraunen Haare wehen im leichten Wind.

Die meisten ihrer 13 Kollegen sind bärtige Männer über 50. Alle Kapitäne müssen die Passagiere sicher von einem Ufer zum anderen bringen. Najd Boshi muss außerdem beweisen, dass das auch eine Frau kann. Noch dazu eine syrische Frau, die aus einem Bürgerkriegsland kommt. Wo der Kapitän sei oder ob sie das wirklich könne, fragten gerade ältere Passagiere regelmäßig, erzählt Boshi. Sie zeigt dann nur an die Bootswand und sagt freundlich: "Wir haben genug Rettungsringe."

Wenn sie auf den Steg am gegenüberliegenden Ufer zufährt, reduziert sie mit dem silbernen Hebel die Geschwindigkeit, fährt einen kleinen Bogen und landet zielgenau ein paar Zentimeter vor dem Steg. Lukas Thür, der Kassierer an Bord, muss das Seil nur noch über den Holzpfosten werfen.

An der nächsten Haltestelle hat sich eine Schlange gebildet. Die Ferien sind zu Ende, es steigen wieder mehr betagtere und weißhaarigere Passagiere zu. Najd Boshi nimmt das Mikrofon von der hölzernen Armatur: "Abfahrt nach Rottach-Egern und die kleine sudliche Rundfahrt, bitte zusteigen." Sie hängt den Speaker ein, verlässt die Brücke und öffnet die Absperrung. Die Umlaute auch bei "schönen Tag" oder "darüber" kommen ihr noch nicht über die Lippen, im Arabischen existieren sie nicht. Dafür bemüht sich Boshi im Gegensatz zu ihren Kollegen hochdeutsch zu sprechen und kann auch Touristen aus den Golfstaaten den Weg zum Hotel beschreiben.

Boshi hat in Aleppo Englisch studiert, auf der Flucht war sie trotzdem ausgeliefert. Ständig musste sie fremden Leuten vertrauen. Auf ihrem Weg über die Türkei, Griechenland und Italien war sie eine der wenigen Frauen. 2013 und 2014 sind vor allem junge Männer von Syrien nach Europa losgezogen. Über die sozialen Medien, sagten sie ihren Freunden zu Hause, dass man die Familie nachholen könne, wenn man Asyl bekommt. Für den Mann von Najd Boshi kam das nicht in Frage, "ihm fehlte der Mut", sagt Boshi. Aber sie war in Sorge um ihre zwei Kinder. "Jeden Tag hatte ich Angst, dass eines der Kinder nicht aus der Schule zurückkommt." Oft schliefen sie in Jacken und Schuhen, um wegzulaufen, falls in der Nachbarschaft Bomben detonierten.

Im Sommer 2014 hielt es Najd Boshi, zu der Zeit Verwaltungsangestellte an der Universität, nicht mehr aus. "Es ging nicht mehr. Ich wollte nicht im Krieg sterben und meine Kinder retten", sagt sie. In einer Nacht verließ sie mit einer Jeans, Zahnbürste und ihrem Handy in der Tasche das Haus und fuhr mit einem Transporter Richtung türkische Grenze. Sie bestieg das Boot eines Schleppers, doch der brachte sie nicht ans griechische Festland, sondern setzte sie zusammen mit 42 anderen Flüchtlingen auf einer kargen Insel ab - Boshi nennt sie nur "die tote Insel".

"Ich habe dort wirklich den Tod gefühlt", sagt die junge Frau. Das Wasser ging aus, die Männer tranken ihren Urin. So erzählt sie es. Wieder war es sie, die zusammen mit einer anderen jungen Frau handelte. Sie sammelten trockene Äste. "Wir wollten die Insel anzünden, dass sie uns retten", sagt Boshi. Es kam dann auch ein Schiff, aber von der türkischen Küstenwache. Für Boshi begann damit die Suche nach einem Schlepperboot in Istanbul von Neuem. Aber aufgeben wollte sie nicht, es gab nur eine Richtung: nach vorne.

So ist es heute noch. "Ich denke nur an manchen Tagen an die Flucht", sagt Boshi. Jetzt gehe es um die Kinder, was sie kochen soll und ob in zwei Jahren ihre Aufenthaltsgenehmigung verlängert wird. Sie durfte ihre Familie nachholen, elf Monate nach ihrer Flucht kamen ihr Mann und die Kinder nach Deutschland. Das Paar lebt inzwischen getrennt, um die Kinder kümmert er sich nur einmal im Monat. Boshis 16-jährige Tochter Nai geht inzwischen auf das Tegernseer Gymnasium, ihr zwölfjähriger Sohn Ali ist im Schwimmverein und macht Taekwondo. Wenn er mit der Schule fertig ist, läuft er manchmal zum Steg am Rathaus. Ali steigt dann zu seiner Mutter aufs Schiff und erzählt ihr, wie der Vormittag in seiner Klasse war.

Auf der MS Kreuth ist es jetzt Mittag. Hansruedi Kunz-Bachmann, 71, schiebt seine Frau mit dem Rollstuhl an Deck. Er ist ganz aufgeregt. "Früher da war ich Polizist, und bin selbst 17 Jahre bei der Wasserschutzpolizei gefahren", sagt er. Genau beobachtet er wie Boshi das Schiff vom Steg wegmanövriert und Kurs auf den offenen See nimmt. Seine Augen leuchten. "Spitzenmäßig macht sie das, so sanft kann das nur eine Frau", sagt der Pensionist. "Da bekomme ich richtig Hühnerhaut", der kleine Mann fährt sich mit der rauen Hand über den sonnengegerbten Arm. Boshi lacht laut auf. Es sind diese Momente, aus denen sie Energie zieht. Boshi hat bald gemerkt, dass es in Deutschland Menschen gibt, die denken, dass Syrer Terroristen seien oder dumm, und nur wegen des Geldes kommen. "Aber für ein paar, die Schmarrn erzählen, muss ich nicht traurig sein", sagt Najd Boshi. Und führt mit einem "Vorsicht, großer Schritt" eine neue Fuhre Touristen an Deck der MS Kreuth.