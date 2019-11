Die beiden oberbayerischen Landkreise Altötting und Mühldorf haben sich auf eine Fusion ihrer Kreiskliniken geeinigt. Schon zum bevorstehenden Jahreswechsel sollen beide bisher miteinander konkurrierenden Klinikgesellschaften in einem gemeinsamen Kommunalunternehmen aufgehen. Dabei sollen alle vier Krankenhäuser in Altötting, Burghausen, Mühldorf und Haag und auch die flächendeckende Notfallversorgung erhalten bleiben. Zuletzt hatten sich die Verhandlungsgruppen unter Leitung der Landräte Erwin Schneider (Altötting) und Georg Huber (Mühldorf) auf ein medizinisches Konzept mit unterschiedlichen Schwerpunkten für die vier Standorte geeinigt. Die beiden Haupthäuser in Altötting und Mühldorf liegen nur rund 13 Straßenkilometer voneinander entfernt. An beiden soll es weiterhin unter anderem chirurgische und internistische Abteilungen sowie Geburtsstationen geben. Die endgültige Entscheidung über die Fusion treffen die beiden Kreistage Ende November.