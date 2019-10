Die Deutsche Bahn will den Takt im Fernverkehr ausweiten und plant zusätzliche ICE-Halte an bayerischen Bahnhöfen. Das teilte der Konzern am Donnerstag mit. Die Zahl der Fernverkehrskunden in Bayern sei in den vergangenen vier Jahren um 19,7 Prozent von 107 000 auf 128 000 pro Tag gewachsen: Mit den neuen Angeboten will die Bahn noch mehr Fahrgäste auf die Schiene bringen. Die Änderungen gelten mit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember.

So soll es auf der Strecke zwischen München und Berlin zusätzlich zu den fünf Sprinterzügen einen Stundentakt geben. Fast alle dieser Züge halten dabei auch in Bamberg, die Zahl der ICE-Halte dort erhöht sich an Werktagen von 29 auf bis zu 31. Außerdem sollen dort die Regionallinien nach Ober- und Unterfranken besser auf den Fernverkehr abgestimmt werden, um Reisezeiten zu verkürzen. In Coburg wird die Zahl der ICE-Halte um zwei auf acht am Tag steigen. Künftig sollen dort ein weiterer ICE zur Mittagszeit aus München sowie ein ICE am Nachmittag nach München halten. Das bisherige Angebot war in der Stadt als unzureichend kritisiert worden.

Zwischen München und Berlin, schreibt die Bahn in ihrer Mitteilung, soll eine Spätverbindung am Freitag nach 20 Uhr die Strecke über Ingolstadt, Nürnberg, Erlangen und Bamberg für Geschäftsreisende attraktiver machen. Samstagabend richtet die Bahn ebenfalls eine zusätzliche Verbindung nach Berlin ein. Zugleich werden Nachtzüge zwischen München, Augsburg, Günzburg und Berlin künftig an allen Tagen der Woche im Angebot sein. Auch zwischen Augsburg und Nürnberg plant die Bahn mehr Fahrten: So werden laut dem neuen Fahrplan Fernverkehrszüge tagsüber künftig im Abstand von maximal zwei Stunden und 45 Minuten fahren und unter anderem am Freitagnachmittag eine Lücke schließen. Von Augsburg nach Berlin soll es sechs statt bislang vier Direktverbindungen geben. Schließlich sind für Ingolstadt Verbesserungen vorgesehen: Demnach sind bis zu 51 ICE-Verbindungen täglich geplant, das wären drei mehr als bisher. Von und nach Hannover und Hamburg wird es künftig zwei neue ICE-Direktverbindungen mit Ankunft und Abfahrt jeweils am Nachmittag geben.