19. Dezember 2018, 18:48 Uhr Altdorf Doch kein Beziehungsdrama

Er stand tagelang unter dem Verdacht, seine Lebensgefährtin getötet zu haben - jetzt ist der Mann aus dem mittelfränkischen Altdorf wieder auf freiem Fuß. Der Haftbefehl gegen den 71-Jährigen sei aufgehoben worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Eine Obduktion ergab, dass die 68-Jährige in der vergangenen Woche keines gewaltsamen Todes starb. Damit bestehe kein dringender Tatverdacht mehr, wie die Behörde mitteilte. Der Mann war festgenommen worden, weil er zunächst erklärt hatte, seine Partnerin erwürgt zu haben. Daraufhin wurde Haftbefehl wegen Totschlags erlassen. Wieso er das behauptet hatte, sei unklar, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Die Frau war vergangenen Samstag tot in ihrem Haus im Nürnberger Land gefunden worden. Ein Angehöriger hatte die Polizei verständigt.