4. April 2019, 18:41 Uhr Klimawandel-Konferenz Alpenstaaten wollen mehr Schutz für die Berge

Um die Alpen besser vor dem Klimawandel zu schützen, lädt Ministerpräsident Markus Söder Vertreter der Anrainerstaaten nach Herrenchiemsee ein.

Der Verkehr ist eines der größten Probleme im Alpenraum.

Die Konferenzteilnehmer unterschreiben eine gemeinsame Erklärung - unter anderem soll Energie aus erneuerbaren Quellen gewonnen werden.

Von Wolfgang Wittl, Herrenchiemsee

Die letzten Meter zum Tagungsort dürften auch strengsten Umweltauflagen genügen. In sechs Kutschen wird die Delegation zum Schloss Herrenchiemsee gefahren. Kein Diesel, kein Strom, pure Pferdestärken - wie es sich gehört für ein Treffen für mehr Klimaschutz. Dass die Teilnehmer da zusammen bereits mehrere Hundert Kilometer Anreise in ihren spritschluckenden Dienstlimousinen zurückgelegt haben, ließ sich wohl nicht vermeiden.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat am Donnerstag zu einer Konferenz für den Erhalt des Alpenraums eingeladen, sechs Regierungsmitglieder aus Österreich, der Schweiz und Südtirol haben dankend angenommen.

Als "Treffen unter Freunden, die alle dieselben Herausforderungen haben" bezeichnet Söder die Veranstaltung. Wobei seine Herausforderungen vielleicht doch einen Tick größer sind als die der Kollegen. Seit der Landtagswahl und dem Erstarken der Grünen hat auch der Letzte in der CSU begriffen, dass der Erhalt der Schöpfung zu den wichtigsten politischen Fragen dieser Zeit gehört. Söder hat dies schneller verinnerlicht als die meisten seiner Parteifreunde.

Die umstrittene Skischaukel am Riedberger Horn, die er als Heimatminister in seinem Haus auf den Weg gebracht hatte, hat er als Ministerpräsident bereits im Koalitionsvertrag wieder kassiert. Und am Mittwoch erst hat Söder angekündigt, dass seine schwarz-orange Regierung das Volksbegehren für mehr Artenschutz annehmen sowie noch einige millionenschwere Zusatzleistungen draufsatteln werde.

Nach den ersten Schritten in Bayern betritt Söder also die internationale Bühne. Die Alpenregion zum einen als Wirtschafts- und Tourismus-, zum anderen als Natur- und Erholungsraum zu erhalten, das ist das Spannungsfeld, in dem die Politiker sich bewegen. Wie dem Klimawandel begegnen? Wie den verstopften Straßen und überfüllten Wintersportorten?

Den Beginn einer Antwort soll die Erklärung liefern, die Söder und seine Kollegen Josef Geisler (Tirol), Arno Kompatscher (Südtirol), Marc Mächler (St. Gallen), Brigitta Pallauf (Salzburg), Christian Rathgeb (Graubünden) und Thomas Stelzer (Oberösterreich) feierlich unterschreiben. Treibhausgase sollen reduziert werden, Energie aus erneuerbaren Quellen gewonnen, Klimaforschung intensiviert und der Biotopverbund gestärkt. Bestehende Partnerschaften sollen besser verzahnt werden und neue gegründet. So will der Südtiroler Landeshauptmann Kompatscher die Arge Alp "schlagkräftiger" machen. Das Alpenbündnis will seine Interessen in Europa und auch in den eigenen Nationalstaaten besser durchsetzen. Denn: "Unsere Hauptstädte sind manchmal weit von uns entfernt, auch gedanklich."

Die Alpen seien der "mit Abstand sensibelste Klimaraum" in Europa, betont Söder. 13 Millionen Menschen leben in der Region, aber zig Millionen fahren durch oder machen dort Urlaub. Um zwei Grad sei die Durchschnittstemperatur seit dem Jahr 1900 angestiegen, doppelt so viel wie im Rest des Kontinents. Das Schmelzen der Gletscher, Bergstürze, Lawinen - "unsere Probleme sind ziemlich einheitlich".

Eines der größten ist der Verkehr. "Güterverkehr gehört verstärkt auf die Schiene", sagt Söder. Gerade beim Bau des Brennerbasistunnels allerdings hängt Bayern weit hinter Österreich und Südtirol zurück. Man werde die Debatte in diesem Jahr verstärken, verspricht Söder, "wir brauchen Entscheidungen". Aber nur im Dialog mit der Bevölkerung.