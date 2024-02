Von Sebastian Beck

Die CSU hat einen ihrer Großen verloren. Einen Politiker, den nicht nur die Partei, sondern auch Bayern so dringend brauchen könnten - gerade jetzt. Denn Alois Glück war anders. Die Schreierei, das Spalterische, das Herabsetzen der politischen Gegner, das Gegeneinander-Ausspielen der Menschen in Stadt und Land - all das war ihm fremd.