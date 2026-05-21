Zum Hauptinhalt springen

Kinderheim Seenest im AllgäuWaschlappen in den Mund, Chilipaste auf die Lippen, eingesperrt

Lesezeit: 4 Min.

Das Jugendamt hat die zwischen fünf und elf Jahre alten Kinder aus dem Heim in Obhut genommen.
Das Jugendamt hat die zwischen fünf und elf Jahre alten Kinder aus dem Heim in Obhut genommen. Foto:Rafael Ben/Imago

Gerichtsakten zeigen, wie traumatisierte Kinder in einem Heim im Allgäu misshandelt und gedemütigt wurden. Die Vorsitzende des Trägervereins sieht sich von Gott beauftragt.

Von Florian Fuchs

Es ist eine höchst vulnerable Gruppe, die im Haus Seenest im Allgäu untergebracht war: Sechs Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren mit frühkindlicher Traumatisierung. In dem Heim, in dem sie sich erholen und stabilisieren sollten, sind sie aber offenbar misshandelt worden: Die Kinder sollen teils gegen ihren Willen eingesperrt, festgehalten und zu Boden gedrückt worden sein. Sie hätten sich Waschlappen in den Mund stopfen müssen, um nicht laut zu summen, sie seien in die Dusche gezerrt und kalt abgeduscht worden – ein Kind habe einen BH mit zwei Melonen darin tragen und mit vollurinierter Kleidung seinen Arbeitsdienst verrichten müssen.

Zur SZ-Startseite

Schwabenkinder
:Als Tausende Kinder in Bayern ausgebeutet wurden

Jahrhundertelang kamen Mädchen und Buben als „Schwabenkinder“ zur Arbeit auf Bauernhöfe nach Schwaben. Sie waren den Bauern ausgeliefert, manche wurden misshandelt. Aber vielen ging es wohl besser als daheim.

SZ PlusVon Florian Fuchs

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite