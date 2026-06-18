Von der Talstation der Hochgratbahn ist es nicht weit, ein kurzer Anstieg, vorbei an der Unteren Lauchalpe, dann geht der Blick links den Hang hinauf. „Wer es nicht weiß, weiß nie, dass er es ist“, warnt Alpmeister Herbert Mader. Aber jetzt muss man es ja zum Glück nicht mehr wissen, man wird explizit darauf hingewiesen: Der Baum, von dem alle reden, die Ureibe von Steibis, ist frisch eingezäunt. Unten am Weg stehen zwei Bänke mit bestem Blick auf das Naturdenkmal. Am ältesten Baum Deutschlands läuft so schnell niemand mehr achtlos vorbei.