Wein und Bier gelten vielerorts in Bayern als identitätsstiftend. Was jene vor knifflige Aufgaben stellt, die mehrere Feste am Tag besuchen - und ja nicht zu viel trinken dürfen.

Glosse von Olaf Przybilla

Von Kitzingen wird als dem "Weinlandkreis" gesprochen und sollte jemand vom Liebreiz Frankens noch immer nicht substanziell überzeugt sein, so sei eine Spätsommerfrische an den Main empfohlen. Ob nach Castell, Dettelbach, Iphofen, Nordheim, Prichsenstadt, Schwarzach, Sommerach, Volkach, Wiesenbronn oder einer der anderen ländlich schönen Gemeinden ist fast schon egal, am besten alle hintereinander. Das Problem ist dabei nur, dass man - will man der Sache mit dem "Weinlandkreis" mit Akkuratesse auf den Grund gehen - irgendwann an Grenzen stößt.

Von Politikern ist in diesem Landstrich eine Grundkompetenz überliefert, ohne die man gar nicht erst anzufangen braucht. Wer nicht willens ist, beim sonntäglichen Weinfestabklappern den nur im Ansatz geleerten Glasinhalt notfalls auch mal diskret in die Blumenrabatten zu kippen, der dürfte auf Dauer ein Problem bekommen. Oh, euer Silvaner, hohe Kultur. Dieser dezente Muskatton im Bacchus, unfassbar. Der Kerner, ein Gedicht. Wo Alkoholhaltiges als identitätsstiftend (und das Achtel als weithin ortsfremd) gilt, da braucht's findiger Höflichkeitsstrategien, um nicht zu riskieren, tags darauf saudumm in der Zeitung zu stehen.

Tatsächlich passiert exakt das auffallend selten und übrigens auch in jenen Regionen Bayerns nicht, wo man sich selbst eine signifikant hohe "Brauereidichte" nachsagt. Wobei nicht ganz klar ist, ob die Festivitätsabklapperer-Strategien so ausgefeilt sind - oder die Beobachter einfach verständnisvoll duldsam.

Einen kommunal Verantwortlichen hat es nun aber doch erwischt. Der Mann soll bei einer Kulturveranstaltung arg konturlos gesprochen und Geschirr unrund behandelt haben, jetzt steht er in der Lokalzeitung und ist Stadtgespräch - es fallen unschöne Worte. Wer mit ihm spricht, erlebt einen Menschen am Boden. Er habe an jenem Abend turbulente Tage hinter sich gehabt, habe nicht nur eine Veranstaltung besucht, sei nicht zum Essen gekommen, habe sich zu heftig zum Anstoßen verleiten lassen, auf nüchternen Magen.

Sollte nicht passieren, kann aber halt leider - gerade in einem Land, in dem Bier und Wein weiter als Kulturgut gilt. Und wer gerne Menschen hätte als politisch Verantwortliche, nicht humanoide Sprechmaschinen, der darf in solchen Fällen gerne erst mal über eigene Erlebnisse mit besagtem Kulturgut nachsinnen.