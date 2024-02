Das Wirts-Ehepaar Kerstin Gößl und Vladimir Kloz. Weil er trockener Alkoholiker ist, schenken sie in ihrem Gasthof zur Sägemühle nur noch alkoholfreie Getränke aus. Das hat einige Aufregung ausgelöst.

Interview von Laurens Greschat

Es ist der wohl erste alkoholfreie Gasthof Bayerns: In der Sägemühle in Großenohe in der Fränkischen Schweiz ist Alkohol von der Karte gestrichen. Dafür gibt es etwa 20 alkoholfreie Biere. Hinter der Entscheidung des Wirts-Ehepaares Vladimir Kloz, 46, und Kerstin Gößl, 48, steht mehr als nur ein Trend: Der Tscheche ist seit sieben Jahren Alkoholiker, seit dem Jahreswechsel ist er trocken. Beim Interview sind beide zugeschaltet. Weil Kloz vor allem Tschechisch spricht, redet seine Frau.