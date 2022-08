Nach seinem unrühmlichen Agieren in der Maskenaffäre stellen sich jetzt Fragen zur Rolle, die Alfred Sauter in seiner Doppelfunktion als CSU-Abgeordneter und Anwalt für den TÜV Süd spielte.

Von Johann Osel und Klaus Ott

Was das Wort "Akquise" bedeutet, lässt sich im Duden nachlesen, unter Akquisition: Gewinnung von Kunden, Aufträgen, Fördergeldern oder Ähnlichem. Es geht also ums Geld. Insofern war es sehr bezeichnend, was Bayerns Innenministerium im April 2019 über ein bevorstehendes Treffen von Minister Joachim Herrmann (CSU) mit einem Vorstandsmitglied des Konzerns TÜV Süd notiert hat. TÜV-Süd-Finanzvorstand Matthias Rapp habe diesen Termin im Mai 2019 "auf Akquise durch Herrn MdL Dr. Sauter erhalten". Der Konzern wolle dem Ministerium seine Dienste in Sachen Cyber-Security anbieten und für die Sicherheit sensibler Daten sorgen. MdL steht für Mitglied des Landtags.