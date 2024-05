SZ Plus Mordprozess ohne Leiche : Der Privatdetektiv und die Spur nach Osteuropa

Lebt Alexandra R. nach ihrem Verschwinden am 9. Dezember 2022 doch noch? Ein Zeuge will sie gesehen haben. An seiner Glaubwürdigkeit kommen vor dem Landgericht Nürnberg allerdings Zweifel auf.

Von Max Weinhold