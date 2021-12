Glosse von Olaf Przybilla, Nürnberg

Ach je, muss man dem nun wirklich Beachtung schenken? Ja doch, Markus Söder hat in der aktuellen Ausgabe der Bunten einen Auftritt als Albrecht Dürer, er posiert in der Alten Pinakothek neben dessen "Selbstbildnis im Pelzrock" (vorgeblich seinem "Lieblingsbild") und legt die rechte Hand auf die Brust, Daumen und Zeigefinger gestreckt haltend, gerade so wie der Meister.

Und ja doch, der wahre Meister aus Nürnberg, Söder, wird demnächst gewiss nur noch mit dem SZ-Feuilleton parlieren, nicht mehr mit dem Bayernteil, weil Söder überregional, in der Bunten, jetzt diesen Auftritt in deren Kulturteil hingelegt hat - in dem er en passant hat einfließen lassen (und dabei vermutlich nicht nur zwei große Finger gestreckt, sondern auch den kleinen gespreizt hat), dass er als Schüler immer so Shirts mit großem A und darunter gestelltem D getragen habe, in Anlehnung an den anderen Meister. Was man halt so macht als Kulturmensch.

Und nein, der neue Feuilleton-Söder hat beim Foto in der Bunten keinen Pelzrock getragen, sondern jenen Reißverschlusspulli, den er im Winter immer zwischen Hemd und Sakko zwängt und der bei Berliner Szenehipstern sicher bald im Kommen ist, so als popkulturelle Referenz auf diesen Albrecht Cool Söder ausm Süden.

Sollte man nicht besser übers eben erschienene Dürer-Bändchen "Spurensuche in Nürnberg" schreiben? Oder wenigstens die Dürer-Doku auf Arte rezensieren, vergangener Samstag, beste Sendezeit? Oder macht das jetzt auch der Söder?

Und natürlich wird in der Bunten gefeiert, welcher Maniac es war, der den Airport Nürnberg auf den Namen des (alten) Meisters getauft hat: ja doch, ER. Aber wenigstens da kann man jetzt noch ein bisschen Wasser reingießen: Das Pelzrock-Bild für die große Dürerschau aus München nach Nürnberg zu holen - das ist Söder 2012 nicht gelungen (für seine Bemühungen hat ihn die SZ damals immerhin mit einem Pelzrock-Söder gewürdigt). Und als Söder 2014 ein Selfie am neuen Dürer-Airport Nürnberg machte, da tat er dies vor dilettantischer Dürer-Kopie. Ha!

Davon steht nichts in der Bunten. Die schließt dafür mit einer sehr schönen Feststellung. Das Bild habe eine eindeutige Botschaft: "ICH!". Gemeint ist das Gemälde, nicht das Foto.