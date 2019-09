Die Staatsregierung will den Ausbau erneuerbarer Energien im Freistaat vorantreiben. Ein "Aktionsprogramm" mit Zielen bis zum Jahr 2022 stellten Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Umweltminister Thorsten Glauber (beide Freie Wähler) am Montag anlässlich eines sogenannten Energiegipfels vor. Demnach soll die Fotovoltaikleistung durchschnittlich pro Jahr um mindestens 500 Megawatt gesteigert werden. Zusätzlich sollen 300 Windkraftanlagen und 3000 Anlagen zur Kraft-Wärme-Kopplung in Bayern entstehen. Biomasseanlagen sollen bis 2022 einen Anteil von 20 Prozent an der Wärmeerzeugung erreichen. Die Wasserkraft soll auf dem derzeitigen Niveau bleiben. Aiwanger kündigte an, weitere Förderprogramme auf den Weg bringen zu wollen. Die Opposition übte Kritik: Die bayerische Energiepolitik sei "mutlos, planlos, ambitionslos", sagte Martin Stümpfig von den Grünen. Erste notwendige Schritte seien die Beseitigung des "Windkraftverhinderungsgesetzes 10 H" und ein Anschub der Dachfotovoltaik - etwa mit einer Fotovoltaik-Pflicht für Neubauten und einer "Ausbauinitiative auf allen 4800 Schuldächern". Auch Vertreter der SPD sprachen sich dafür aus, die Abstandsregelung in ihrer jetzigen Form abzuschaffen. Schon das kürzlich beschlossene Klimapaket der Bundesregierung sieht unter anderem vor, dass Kommunen geringere Abstände für Windkrafträder festlegen können. Beim Energiegipfel hatten sich Teilnehmer verschiedener Institutionen seit dem Frühjahr in mehreren Runden getroffen, um über die künftige Ausrichtung der Energiepolitik zu diskutieren.