30. Oktober 2018, 18:53 Uhr Aktionsbündnis Demonstration gegen Stromtrassen

Ein Aktionsbündnis und der Bund Naturschutz (BN) wollen an diesem Mittwoch vor der Staatskanzlei in München gegen den Bau von Stromtrassen in Bayern demonstrieren. Hintergrund sind die derzeit laufenden Koalitionsgespräche zwischen CSU und Freien Wählern. Letztere hatten sich in der Vergangenheit gegenüber den Trassenplänen von Bund und Staatsregierung skeptisch gezeigt. Laut einem Sprecher des Aktionsbündnisses haben Vertreter mehrerer Parteien ihr Kommen angekündigt, darunter seien auch Politiker der Freien Wähler. Die Demonstration richtet sich unter anderem gegen den Süd-Ost-Link, der mal Strom aus dem Norden Deutschlands nach Bayern transportieren soll. Trassengegner fordern stattdessen, Strom dezentral und mithilfe erneuerbarer Energien zu produzieren.