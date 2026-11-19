Mehr als zwei Wochen nach dem Tod von Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger ist die genaue Todesursache weiterhin unklar. „Die Untersuchungen sind nicht abgeschlossen“, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin der SZ auf Anfrage mit. Man gehe aber davon aus, „dass wir proaktiv das Ergebnis des Todesermittlungsverfahrens bekannt machen werden“. Einen genauen Zeitpunkt nannte die Behörde nicht.

Aiwanger wurde am 4. November tot in einem Hotelzimmer in Berlin aufgefunden. Bislang hatte die Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass ein Fremdverschulden auszuschließen sei. Darüber hinaus gab es keine Informationen, auch die Familie des bayerischen Wirtschaftsministers hielt sich bislang bedeckt. „Der mitteilungsfähige Sachstand ist unverändert“, teilte die Berliner Behörde mit.

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Derweil sprießen im Internet die Verschwörungserzählungen. Obwohl die Staatsanwaltschaft ein Fremdverschulden ausgeschlossen hat, kursieren teils bizarre Mordspekulationen. Nach einer Begründung für die bisher zurückhaltende Kommunikation gefragt, verwies die Staatsanwaltschaft auf gesetzliche Vorschriften, insbesondere das Berliner Pressegesetz: „Der Schutz von Persönlichkeitsrechten ist hier maßgebend.“ Nach Einschätzung der Berliner Staatsanwaltschaft wiegen die Persönlichkeitsrechte von Hubert Aiwanger beziehungsweise seiner Familie offenbar stärker als das Interesse der Öffentlichkeit.

Polizei erwartet großen Andrang zur Aiwanger-Beisetzung am Wochenende

Rund um die Trauerfeier und Beisetzung von Aiwanger am kommenden Wochenende in seiner niederbayerischen Heimat erwartet die Polizei einen großen Andrang. Bereits ab 7 Uhr – also vier Stunden vor der Trauerfeier – sei mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen, Beeinträchtigungen und Sperren zu rechnen, heißt es vom Polizeipräsidium Niederbayern. Aufgrund der zu erwartenden Teilnehmerzahl werde man „mit einer erhöhten Anzahl von Einsatzkräften präsent sein“.

Die Trauerfeier soll am Samstag um 11 Uhr in der Pfarrkirche Mariä Lichtmess in Inkofen im Landkreis Landshut beginnen. Danach wird Aiwanger auf dem Friedhof beigesetzt. Bereits um 8.30 Uhr soll es dorthin einen ersten Shuttlebus aus Rottenburg an der Laaber geben, wo auch Parkmöglichkeiten vorhanden sein sollen. In und um Inkofen gilt zudem ein temporäres Drohnenflugverbot. Die Polizei selbst will aber möglicherweise eine Drohne zur Verkehrsbeobachtung einsetzen. Ein Sprecher der Organisatoren der Trauerfeier sagte, man erwarte in Inkofen mehr als 1000 Besucherinnen und Besucher.

Aiwanger war am 4. November überraschend im Alter von 55 Jahren gestorben. Er war leblos in einem Hotelzimmer in Berlin gefunden worden, wo er an der Eröffnung des neuen Hauptstadtbüros seiner Partei teilnehmen wollte. Der Freie-Wähler-Chef sagte allerdings ab und blieb im Hotel, weil er sich unwohl gefühlt haben soll. Am vergangenen Wochenende fanden im Münchner Liebfrauendom bereits ein Trauergottesdienst sowie ein Staatsakt mit mehr als 1100 Gästen statt.

Am kommenden Sonntag, dem Tag nach der Beisetzung, möchten die Freien Wähler darüber beraten, wer Aiwanger als Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident nachfolgt. Die Vereidigung könnte bereits am kommenden Dienstag stattfinden.