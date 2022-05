Von Andreas Glas

Hubert Aiwanger plumpst in seinen Sessel auf der Regierungsbank. Er kramt in der Hosentasche, zieht sein Handy raus und platziert es neben der blauen Mappe auf seinem Tisch. Mit komplett leeren Taschen kommt er also nicht, der Wirtschaftsminister. Die Frage ist: Was hat er noch mitgebracht in den Landtag? Eine Lösung für die Energiekrise? Das möchte auch Ludwig Hartmann wissen, der Grünen-Fraktionschef, der dem Minister in der ersten Reihe gegenüber sitzt. Aiwanger grinst rüber zu Hartmann, er sagt: "Wir arbeiten kontinuierlich und solide weiter." Sonst noch was? "Keine Überraschungseier", sagt Aiwanger.

Es ist seine dritte Regierungserklärung, die der Wirtschaftsminister gleich halten wird - und seine wichtigste. Es geht um Energiepolitik, ein Megathema, das die Energiekrise zum Gigathema aufgepumpt hat. Gigagroße Erwartungen? Hat trotzdem kaum jemand an die Aiwanger-Rede. Die Urteile über die bayerische Energiepolitik scheinen schon lange gesprochen zu sein, anders lässt sich nicht deuten, was zuletzt in den Kommentarspalten zu lesen war: heiße Luft, nur Absichtserklärungen, Planlosigkeit.

Mit diesen Kommentaren könnte es zu tun haben, dass Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Regierungserklärung nicht selbst hält - und den Wirtschaftsminister ins Feuer schickt, der seiner Rede trotz (oder wegen) der Planlos-Kritik den Titel "Energieplan Bayern" verpasst hat. Quatsch, wird Kerstin Schreyer (CSU) im Laufe der Debatte sagen und darauf hinweisen, dass Söder in Rotterdam weilt, wo sein CSU-Kollege Manfred Weber für den Vorsitz der Europäischen Volkspartei kandidiert. Der Ministerpräsident könne sich halt nicht zweiteilen, sagt Schreyer.

"Nummer eins, nur beim Wind nicht."

Na ja, wie auch immer. Um 14.06 Uhr beginnt Aiwangers Auftritt. Vorhang auf also für den nächsten Akt des Schauspiels "Energiepolitik in Bayern", das die schwarz-orange Staatsregierung für ein Glanzstück hält - und die Opposition für eine sagenhafte Tragödie.

"Bayern ist das führende Land der erneuerbaren Energien", sagt Aiwanger, was in der Tat nicht in die Rubrik "Überraschungsei" fällt. Das Bild vom Energiewunderland zeichnet die Staatsregierung ja bei jeder Gelegenheit. Wer den Faktencheck machen will, kann die Diagramme auf der Homepage des Wirtschaftsministeriums studieren. 52,3 Prozent des bayerischen Stroms speisen sich demnach aus Photovoltaik (17,1), Wasserkraft (14,7), Biomasse (13,4), Windenergie (6,4) und anderen regenerativen Quellen (0,7). Mit 47,7 Prozent stammt also immer noch fast die Hälfte des Stroms aus Kernenergie, Kohle, Gas.

"Wir sind bei den erneuerbaren Energien die Nummer eins, nur beim Wind nicht", diese Feststellung hält auch Ministerpräsident Söder den Kritikern gerne entgegen. Allerdings, wenn hier schon wackelige Ländervergleiche bemüht werden: In Schleswig-Holstein kommt der Strom 2020 zu 86 Prozent aus regenerativen Quellen. Bayern und die Energie, da schlägt halt jedes politische Lager seinen eigenen Rechenweg ein. Die Debatte macht das nicht übersichtlicher.

Um etwas Ordnung zu schaffen, ist es hilfreich, sich auf zwei Kernthemen zu konzentrieren: Kernkraft und Windkraft. In der Kernkraft sieht die Staatsregierung die einfachste Lösung, um die Lücke bei den erneuerbaren Energien zu überbrücken - und Bayern freier zu machen von Energieimporten aus Russland. Söder und Aiwanger wollen deshalb das Kernkraftwerk Isar 2 bei Landshut laufen lassen, das planmäßig zum Jahresende abgestellt werden soll. Dass der Bund längst abgewunken hat? Dass es für einen Weiterbetrieb inzwischen zu spät sei, schon organisatorisch, wie die Kernkraftbetreiber sagen? Hindert Aiwanger nicht daran, die Atom-Forderung in seiner Regierungserklärung erneut zu stellen. Auch so ein Ausdruck von Planlosigkeit, finden SPD und Grüne.

Mit Blick auf die Windkraft verteidigt Aiwanger, dass die Staatsregierung an der umstrittenen 10-H-Regel festhält. Sie besagt, dass jedes neue Windrad zu den nächsten Häusern einen Abstand haben muss, der seiner zehnfachen Höhe entspricht. Bei modernen, 200 Meter hohen Anlagen sind das zwei Kilometer, was den Ausbau der Windkraft in Bayern bremst. Inzwischen wollen CSU und FW wenigstens Ausnahmen von der 10-H-Regel zulassen. In Wäldern und entlang von Autobahnen soll etwa nur noch ein Abstand von einem Kilometer gelten. Ebenso auf Truppenübungsplätzen, in Gewerbe- und Industriegebieten. Insgesamt 800 neue Windräder hat Söder versprochen, ohne einen Zeitrahmen zu nennen. In Aiwangers Rede ist von dieser Zahl keine Rede. Er spricht lediglich von einer "Vermehrfachung", die bei der Windenergie nötig sei. Und davon, dass Bayern "am Ende deutlich mehr" Windräder bauen werde "als manches grüne Bundesland".

10 H abschaffen fordert die SPD

SPD-Fraktionschef Florian von Brunn ist das zu unkonkret. Dass der Freistaat die Windenergie "allenfalls in Trippelschritten" voranbringe, sei "enttäuschend". Mit den geplanten Ausnahmeregeln für die 10-H-Regel schaffe die Staatsregierung "ein echtes Bürokratiemonster", das der Energiewende in Bayern "den nächsten Mühlstein um den Hals bindet". Auch einen Konflikt zwischen Windkraft und Artenschutz sieht Brunn nicht. Das Problem "heißt nicht Milan, sondern Markus", sagt der SPD-Fraktionschef - mit Blick auf den Rotmilan, den Windkraftgegner gern als Opfer der Windradrotoren ins Feld führen. Es helfe nur eines, sagt Brunn: 10 H abschaffen.

"Erbärmlich, Herr Minister", so kommentiert Grünen-Fraktionschef Hartmann die Aiwanger-Rede. Er habe "nur Kritik gehört, was Berlin anders machen muss". Gasspeicher füllen, Kohlevorräte aufstocken, Energiesteuern runter, das fordert Aiwanger in Richtung Berlin. Dabei, sagt Hartmann, könne man doch gerade im Bund "diesen Tatendrang" spüren, der im Freistaat bei der Energiewende fehle. Auch Martin Hagen (FDP) spricht von einer "verfehlten Energiepolitik" der Staatsregierung, Ulrich Singer (AfD) von "energiepolitischem Irrflug". Keine Überraschungseier, das gilt an diesem Dienstag auch für die Opposition.