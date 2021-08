Von Andreas Glas und Johann Osel

Natürlich sind da Fragen, als Hubert Aiwanger am späten Mittwochabend auf dem Bildschirm auftaucht. Wird er sich zusammenreißen? Oder die nächste Eskalationsstufe zünden? Aiwanger ist zugeschaltet in die Talkshow von Sandra Maischberger, große Bühne. "Ich wundere mich, dass die Person Hubert Aiwanger so interessant ist", sagt die Person Aiwanger, was doch arg kokett klingt. Er ist jetzt Liebling der Impfskeptiker und es wäre kühn zu behaupten, dass er daran völlig unbeteiligt ist nach all den Äußerungen zuletzt. Also, wohin steuert Aiwanger?