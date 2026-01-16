Die Stimmung am Ende des Jahres war prächtig. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte gerade eine nüchterne Regierungserklärung im Landtag abgegeben, als in den Fraktionen von CSU und Freien Wählern plötzlich munter gekichert wurde. Der Grund? Söder hatte seinen Platz auf der Regierungsbank verlassen, um es sich auf dem Sitz des FW-Fraktionschefs gemütlich zu machen, der gerade am Redepult stand.