Die Stimmung am Ende des Jahres war prächtig. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte gerade eine nüchterne Regierungserklärung im Landtag abgegeben, als in den Fraktionen von CSU und Freien Wählern plötzlich munter gekichert wurde. Der Grund? Söder hatte seinen Platz auf der Regierungsbank verlassen, um es sich auf dem Sitz des FW-Fraktionschefs gemütlich zu machen, der gerade am Redepult stand.
Schwarz-orange Koalition in BayernDroht den Freien Wählern das Schicksal der FDP?
Maue Umfragewerte, wenig Impulse und ein alles dominierender Markus Söder: Die Partei von Hubert Aiwanger befindet sich vor der Kommunalwahl in einer Formkrise. Wird sie von der CSU erdrückt? Eine Analyse.
Von Thomas Balbierer und Johann Osel
