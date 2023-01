Hubert Aiwanger von den Freien Wählern regiert seit fünf Jahren im Freistaat mit. Er redet so, dass er auf Twitter immer verspottet wird - und es sich auch deshalb für ihn lohnt.

Von Johann Osel

Streitfall Schneekanonen. Hubert Aiwanger verteidigt gerade bei jeder Gelegenheit die Subventionen für Beschneiung, er sieht sich als Retter des Skitourismus. Da dürfe man nicht "vom grünen Großstadttisch aus polemisieren", schrieb er am vergangenen Sonntag auf Twitter. Amüsant daran war, dass der bayerische Wirtschaftsminister in den Tweet das Foto eines Hangs mit nur ein paar Flecken Schnee eingebaut hatte. Die Häme folgt prompt. Ein paar Tage zuvor hatte der Deutschlandfunk ihn zum Energieverbrauch für Kunstschnee befragt. "Wer hier Kritik sieht, müsste dem lieben Gott auch das Beschneien verbieten", sagte Aiwanger. Und was die Zukunft bringe, wisse eh keiner: Vielleicht schlage ja auch ein Meteorit ein.