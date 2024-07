Im Zusammenhang mit der Flugblatt-Affäre um Bayerns stellvertretenden Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger hat die Staatsanwaltschaft Regensburg ihre Ermittlungen gegen einen früheren Lehrer am Burkhart-Gymnasium in Mallersdorf, der ehemaligen Schule des Freie-Wähler-Chefs, eingestellt. Das hat die Behörde am Donnerstag mitgeteilt. Laut Staatsanwaltschaft hat sich kein sicherer Tatnachweis darüber ergeben, dass der inzwischen pensionierte Lehrer Dienst- oder Privatgeheimnisse verletzt hat.