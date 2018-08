20. August 2018, 18:49 Uhr Aitrang Polizei kontaktiert "Muada"

Ein Pin-Code schützt Handys vor unerlaubtem Zugriff und sollte daher möglichst schwer zu knacken sein. Ein 25-jähriger Augsburger wählte eine sehr einfache Pin - und hat genau deshalb sein verlorenes Handy rasch wiederbekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Mann sein Mobiltelefon am vergangenen Wochenende in einem Wald bei Aitrang (Landkreis Ostallgäu) verloren. Ein Radfahrer fand es, und das Handy landete bei der Polizei. Dank des einfachen Codes bekamen die Beamten schnell Zugriff, durchforsteten das Telefonbuch und kontaktierten über den Eintrag "Muada" die Mutter des 25-Jährigen. Ihr Sohn holte das Handy bei der Polizei ab. Dort sei der Mann über das Sicherheitsrisiko belehrt worden.