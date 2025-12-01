Sonja Schmid und Paul Grundler haben einen Bewegungsmelder verbaut, und sie haben großen Spaß daran, wie die Leute reagieren auf Parkplätzen, wenn sie an dem schwarzen Pontiac Firebird vorbeigehen und plötzlich diese Stimme hören, die jedes Kind der Achtziger- und Neunzigerjahre kennt: Die Stimme von K.I.T.T. Es gibt 40 Jahre alte Männer, denen kommen die Tränen, es gibt Fans, die Fotos machen. „Es ist immer wieder toll zu beobachten“, sagt Schmid.