Sonja Schmid und Paul Grundler haben einen Bewegungsmelder verbaut, und sie haben großen Spaß daran, wie die Leute reagieren auf Parkplätzen, wenn sie an dem schwarzen Pontiac Firebird vorbeigehen und plötzlich diese Stimme hören, die jedes Kind der Achtziger- und Neunzigerjahre kennt: Die Stimme von K.I.T.T. Es gibt 40 Jahre alte Männer, denen kommen die Tränen, es gibt Fans, die Fotos machen. „Es ist immer wieder toll zu beobachten“, sagt Schmid.
Kultserie „Knight Rider“K.I.T.T. Marke Eigenbau: „Das schönste Auto, das es gibt“
Lesezeit: 4 Min.
Das Superauto „Knight Industries Two Thousand“, kurz K.I.T.T., hat Sonja Schmid schön seit frühester Jugend fasziniert. Schon zwei Mal hat sie einen Pontiac Firebird zu dem sprechenden Kultauto umgebaut - und ist damit der Star bei jedem Autotreffen.
Von Florian Fuchs
