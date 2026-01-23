Die Pläne sind sehr konkret – und die Sorgen sind es auch. Und doch schienen es weite Teile der Stadtgesellschaft und der Lokalpolitik in Weilheim lange Zeit einfach hinzunehmen, was ihnen da droht. Dass nämlich die mindestens in Teilen rechtsextreme AfD ein ehemaliges Kino zu einem großen Veranstaltungszentrum umbaut, wie sie es bisher noch nirgends hat in Bayern und weit darüber hinaus. Und dass die sonst so beschauliche Kreisstadt mitten im wohlständigen Oberbayern damit zu einem Ort werden könnte, an dem einander Rechte und Rechtsextreme von weither die Klinke in die Hand geben, während die Polizei ständig Straßen für Gegendemonstrationen sperren muss.