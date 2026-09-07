Zum Hauptinhalt springen

MeinungDer AfD-Triumph sollte allen eine Warnung seinDie Sehnsucht nach einem besseren Gestern gibt es auch in Bayern

Portrait undefined Andreas Glas

Kommentar von Andreas Glas

Lesezeit: 2 Min.

Im Erfolgsrausch zeigen sich AfD-Politiker beim Gillamoos: Katrin Ebner-Steiner, Vorsitzende der Fraktion im bayerischen Landtag, Beatrix von Storch, stellvertretende Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, und Petr Bystron (AfD), Europaabgeordneter (von links).
Im Erfolgsrausch zeigen sich AfD-Politiker beim Gillamoos: Katrin Ebner-Steiner, Vorsitzende der Fraktion im bayerischen Landtag, Beatrix von Storch, stellvertretende Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, und Petr Bystron (AfD), Europaabgeordneter (von links).
Foto: Sven Hoppe/dpa

Die CSU und ihre Wählerschaft, das war immer auch eine Gefühlsgemeinschaft. Das ist ein Trumpf im Kampf mit der AfD. Deren Erfolg sollte dennoch alle aufrütteln, auch Markus Söder.

SZ bei Google bevorzugen

Nun ist amtlich, was alle vorher befürchteten: Die AfD hat in Sachsen-Anhalt einen Erdrutschsieg geholt, fast 44 Prozent. Wie beruhigend, dass dieses ostdeutsche Ereignis wenig mit den Zuständen im Westen zu tun hat, oder? „Viele Westdeutsche haben mittlerweile die Nase voll“ von den Ossis, sagte der Münchner Historiker Magnus Brechtken neulich der FAZ. Für die meisten Wessis „ist und bleibt diese Bundesrepublik eine Erfolgsgeschichte“, stimmte ein Kommentator des Redaktionsnetzwerks Deutschland zu. Noch pointierter formulierte es der Kabarettist Florian Schroeder: „Klappe halten, Jammer-Ossis“.

Zur SZ-Startseite

Gillamoos 2026
:„Die Welt geht nicht unter, auch nicht wegen gestern“

Auf dem politischen Gillamoos in Niederbayern dominiert der AfD-Wahlsieg in Sachsen-Anhalt. Zumindest bei den meisten.

Von Luisa Brünger, Maximilian Gerl, Andreas Glas, Johann Osel und Greta Templin

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite