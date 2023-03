Von Johann Osel

Früh dran war gleich der Fraktionschef selbst. Er habe es "satt, die bürgerliche Fassade einer im Kern fremdenfeindlichen und extremistischen Partei zu sein", sagte Markus Plenk, der 2018 beim Einzug der AfD in den Landtag mit Katrin Ebner-Steiner an der Spitze stand. Er verließ Partei und Fraktion, schon nach wenigen Monaten im Landtag. Sechs Abgeordnete insgesamt kehrten der AfD-Fraktion seitdem den Rücken, mitunter blieben die Gründe etwas nebulös. Unterm Strich beklagten aber doch die meisten, dass die Partei immer weiter nach rechts rutsche und man da nicht mehr mitmachen wolle. Im Herbst ist Landtagswahl, geht das in der nächsten Wahlperiode womöglich so weiter?