Die simple Botschaft des Nachmittags soll sein: Uns sperren sie die Krankenhäuser zu, die Ausländer pampern sie mit dem Steuergeld. Kaufbeuren im Allgäu, Kommunalwahlkampf der AfD in der Region, ein vollbesetzter Stadtsaal, 500 Gäste. Später wird AfD-Bundeschef Tino Chrupalla sprechen, aber schon die „Vorgruppe“, wie sie sich selbst nennt, dreht mächtig auf.
Kommunalwahlkampf in BayernWie sich die AfD in Stadt- und Gemeinderäte hineinfräsen will
Die AfD hofft, bei der Wahl im März ihren Erfolgskurs auf der kommunalen Ebene fortzusetzen. Wie stehen ihre Chancen dafür? Und welche Rolle spielt ausgerechnet der Rechtsextremist Björn Höcke dabei? Erkundigungen im Allgäu und im bayerischen Landtag.
Von Johann Osel, München/Kaufbeuren
