Die simple Botschaft des Nachmittags soll sein: Uns sperren sie die Krankenhäuser zu, die Ausländer pampern sie mit dem Steuergeld. Kaufbeuren im Allgäu, Kommunalwahlkampf der AfD in der Region, ein vollbesetzter Stadtsaal, 500 Gäste. Später wird AfD-Bundeschef Tino Chrupalla sprechen, aber schon die „Vorgruppe“, wie sie sich selbst nennt, dreht mächtig auf.