3. April 2019, 16:43 Uhr Bayerischer Landtag AfD beschäftigt früheren NPD-Aktivisten

Die AfD-Fraktion im bayerischen Landtag beschäftigt seit dem 1. April den Rechtsanwalt Laurens Nothdurft als Justiziar.

Nothdurft hat eine Vergangenheit bei der rechtsextremen NPD.

Zeitweise leitete er den 2009 verbotenen Neonazi-Verband "Heimattreue Deutsche Jugend" (HDJ), der auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD steht.

Von Lisa Schnell

Die AfD-Fraktion im Landtag setzt weiter auf Personal vom rechten Rand. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung beschäftigt sie seit dem 1. April den Rechtsanwalt Laurens Nothdurft als Justiziar. Nothdurft hat eine Vergangenheit bei der rechtsextremen NPD und leitete zeitweise den 2009 verbotenen Neonazi-Verband "Heimattreue Deutsche Jugend" (HDJ). Dies geht aus dem Gutachten des Bundesverfassungsschutzes hervor, das die AfD als Prüffall einstufte. Zuvor arbeitete Nothdurft als Berater für die AfD-Fraktion in Baden-Württemberg.

Seine frühere Mitgliedschaft bei der HDJ ist besonders heikel, da diese auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD steht, die der SZ vorliegt. Auch Fraktionsmitarbeiter müssten schriftlich versichern, dass sie keinem der aufgeführten extremistischen Verbände angehören, heißt es aus Fraktionskreisen. "Völlig ausgeschlossen, dass wir so jemanden einstellen", sagt ein Abgeordneter aus dem eher gemäßigten Lager.

Ein anderer erinnert an die Rede des zum Rechts-außen-Lager gehörenden Abgeordneten Christoph Maier am Dienstag im Plenum. Maier forderte verpflichtende Führungszeugnisse für Fraktionsmitarbeiter, um die Integrität im Landtag zu wahren. Zugleich distanzierte sich die Fraktion von den Aussagen des kürzlich ausgetretenen Raimund Swoboda, der einen Rechtsruck beklagte. "Wie passt das zusammen, wenn man jetzt Nothdurft einstellt?", fragt der AfD-Abgeordnete und spricht von "Heuchelei". Vor Nothdurft stellte die Fraktion schon Ralf Özkara als Fraktionsgeschäftsführer ein, der im Gutachten des Bundesverfassungsschutzes mit islamophoben Aussagen zitiert wird. Über die Beschäftigung von Mitarbeitern entscheidet der Fraktionsvorstand, dem auch Fraktionschef Markus Plenk angehört, ein Vertreter der Gemäßigten. Plenk hätte der Personalie nicht zugestimmt, wenn er über die Vergangenheit von Nothdurft Bescheid gewusst hätte, heißt es. Nachdem am Dienstag der Versuch des radikalen Flügels um Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner gescheitert war, mit Franz Bergmüller einen Vertreter des eher liberalen Lagers auszuschließen, ging das Kräfteringen am Mittwoch weiter.

Die Fraktion diskutierte über ihr Auftreten im Parlament. Die Moderateren wünschen sich eine Art Verhaltenskodex. Sie stören sich etwa daran, dass Kollegen ihre Reden mit mehr oder weniger versteckten Anspielungen auf den Nationalsozialismus spicken. Auch der Vorwurf von kaufmännischen Verfehlungen wird immer wieder im Zusammenhang mit dem Kreis um Ebner-Steiner genannt. So sollen bei geplanten Abrechnungen etwa nicht mehrere Angebote eingeholt worden sein, wie es Vorschrift sei.