In der AfD rumort es weiter: Nach dem Ausschluss von Rechtsaußen Andreas Kalbitz aus Partei gibt es nun auch Streit um zentrale Führungsfiguren der bayerischen AfD. Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, liegt ein Abwahlantrag gegen die Fraktionsvorsitzenden Katrin Ebner-Steiner und Ingo Hahn vor.

Weil außerdem der stellvertretende parlamentarische Geschäftsführer Ferdinand Mang vermerkt ist, stünde damit die Hälfte des sechsköpfigen Fraktionsvorstands vor dem Aus. Auf dem auch auf Twitter kursierenden Schreiben haben zwölf von 20 AfD-Abgeordneten im bayerischen Landtag unterschrieben. Damit hätte mehr als die Hälfte der Fraktion ihrer Führung öffentlich das Vertrauen entzogen, darunter auch Abgeordnete des sogenannten Flügels, der vom Verfassungsschutz als rechtsextreme Strömung beobachtet wird.

Bei der Fraktionssitzung am kommenden Mittwoch soll über die Führungsfrage entschieden werden. Der Ausgang einer möglichen Abstimmung ist indes offen, da dafür die Abwahl eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig wäre.

Die AfD-Fraktion in Bayern ist bereits seit längerem tief gespalten: Bereits voriges Jahr gab es zahlreiche Konflikte, die dem formal aufgelösten völkischen Flügel zugerechnete Ebner-Steiner ist unter den Abgeordneten hoch umstritten. Verstärkt wurde dies zuletzt durch die vergleichsweise schlechten Ergebnisse bei den bayerischen Kommunalwahlen vor zwei Monaten und die aktuellen Umfragewerte. Im Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Kantar im Auftrag der Bild am Sonntag verlor die AfD in der zweiten Woche in Folge einen Prozentpunkt und liegt nun bei zehn Prozent.

Meuthen gegen Gauland und Chrupalla

Auch auf Bundesebene geht der AfD-interne Machtkampf weiter: Parteichef Jörg Meuthen warf seinem Co-Vorsitzenden Tino Chrupalla und Fraktionschef Alexander Gauland in der Auseinandersetzung um den von Meuthen betriebenen Parteiausschluss von Kalbitz eine "Überreaktion" vor, "die dem Moment geschuldet ist". Das lege sich wieder, da es in der Sache falsch sei, sagte Meuthen der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Gauland hatte in dieser Woche die politische Zukunft Meuthens infrage gestellt. "Wenn Herr Kalbitz nicht Recht bekommen sollte, vor dem Parteigericht oder einem ordentlichen Gericht, dann ist das eben so. Wenn er aber Recht erhält, dann wird es für diejenigen, die das losgetreten haben, schwierig", sagte Gauland dem Spiegel. Auch Meuthen und Chrupalla arbeiten offen gegeneinander. Aus Chrupallas Sicht wäre es richtig gewesen, erst ein "aussagekräftiges Rechtsgutachten" über die Frage der Aberkennung von Kalbitz' Parteimitgliedschaft einzuholen. Kalbitz war wegen früherer Kontakte ins rechtsextreme Milieu die AfD-Mitgliedschaft entzogen worden.