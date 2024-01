Nach dem Parteitag der AfD in Greding am Wochenende kam es zu dem Eklat in der Disco.

In einer Gredinger Diskothek sind am Wochenende rechtsextreme Parolen skandiert worden: "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus". Der Staatsschutz ermittelt. Zwei Neu-Parlamentarier räumen ihre Anwesenheit ein - nur mitgesungen hätten sie nicht.

Von Johann Osel und Olaf Przybilla, Nürnberg/München

Kriminalpolizei und Staatsschutz in Mittelfranken ermitteln nach rechtsradikalen Parolen in einer Gredinger Diskothek, die nach einem Parteitag der Bayern-AfD am Wochenende gegrölt worden sind. Nun wurden zwei AfD-Landtagsabgeordnete in der Gruppe identifiziert, aus der heraus lauthals "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus" zum Popsong eines italienischen DJs gesungen wurde. Ein Video von der Nacht in dem Tanzlokal, das BR24 veröffentlicht hat, zeigt die Parlamentarier Benjamin Nolte, 42, und Franz Schmid, 23, ausgelassen feiernd inmitten der Ansammlung. Die zwei AfD-Abgeordneten bestätigten ihre Anwesenheit, haben indes nach eigener Aussage nicht konkret mitgesungen. Das geht aus Stellungnahmen der beiden hervor, die der SZ vorliegen.