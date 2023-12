Von Johann Osel und Max Weinhold

Dem bayerischen AfD-Politiker Daniel Halemba, 22, droht ein Parteiausschluss. Der Bundesvorstand hat den bayerischen Landesvorstand nach einer Sitzung aufgefordert, ein solches Ausschlussverfahren anzustrengen, sagte ein Pressesprecher der Partei der Süddeutschen Zeitung am Dienstag. Zur Begründung führt der Bundesvorstand in einem Beschluss sowohl die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen Halemba als auch mutmaßliche Unregelmäßigkeiten in Halembas Stimmkreis bei seiner Wahl zum Kandidaten für den bayerischen Landtag an.