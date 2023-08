Von Johann Osel

Erstmals wird die bayerische AfD in einer Publikation des Landesamts für Verfassungsschutz ausführlich als Gesamtpartei aufgelistet. Unter dem Kapitel Rechtsextremismus findet sich in den Halbjahresinformationen 2023, die Innenminister Joachim Herrmann (CSU) und Verfassungsschutzchef Burkhard Körner am Mittwoch vorstellten, die "Beobachtung der AfD". In Berichten der Vorjahre wurden stets nur die Jugendorganisation Junge Alternative und der formal aufgelöste völkische "Flügel" genannt.