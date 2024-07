Der Verfassungsschutz darf die Bayern-AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall beobachten. Das hat das Verwaltungsgericht München am Montag im Hauptverfahren entschieden. Bereits 2022 hatte das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz (BayLfV) damit begonnen, die Partei zu beobachten und die Ergebnisse öffentlich zu machen. Die Behörde will aufklären, in welche Richtung sich die Partei bewegt und welchen Einfluss extremistische Strömungen innerhalb der AfD haben.