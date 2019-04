5. April 2019, 15:43 Uhr Bayerischer Landtag AfD-Fraktionschef Plenk will zur CSU wechseln

Es ist der zweite Austritt binnen weniger Tage: Er "habe es satt, die bürgerliche Fassade einer im Kern fremdenfeindlichen Partei zu sein", sagte Plenk. Die bayerische AfD-Spitze plant nun eine Krisensitzung.



Von Ingrid Fuchs , Johann Osel und Wolfgang Wittl

Der AfD-Fraktionsvorsitzende Markus Plenk will seinen Posten abgeben, aus der Fraktion und voraussichtlich auch aus der Partei austreten. "Ich verlasse die AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag", sagte Plenk der Deutschen Presse-Agentur. Er gehe davon aus, dass er auch aus der Partei austreten werde. Zuvor hatte der Spiegel über Plenks Vorhaben berichtet - und angegeben, dass er zur CSU wechseln wolle. Plenk selbst war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Aus der CSU wollte sich kein Spitzenpolitiker äußern, ob Plenk bei den Christsozialen willkommen sei. Man nehme Plenks Austritt zur Kenntnis, sagte ein CSU-Mann lediglich. Überrascht zeigte sich niemand. Die Entscheidung habe sich in den vergangenen Tagen angedeutet und sage alles über den Zustand der AfD im bayerischen Landtag aus. Man müsse nun die weitere Entwicklung abwarten, hieß es aus der CSU. Eine kategorische Ablehnung Plenks war zunächst jedenfalls nicht zu hören.

Plenk gilt als Gegenpart zu seiner Kollegin an der Fraktionsspitze Katrin Ebner-Steiner. "Ich bin liberal und völlig ideologiefrei", sagt er über sich selbst. Der 50-Jährige bewirtschaftet als Biobauer einen Hof im oberbayerischen Ruhpolding bei Traunstein und arbeitete seit einigen Jahren freiberuflich als Unternehmensberater. Seitdem er im Landtag sitzt, kümmert sich seine Frau um die beiden Kinder und um den Hof.

Ende 2015 wurde Plenk AfD-Mitglied - den Anstoß, wieder auszutreten gaben offenbar die parteiinternen Querelen der vergangenen Tage: Raimund Swoboda, der wie Plenk zum gemäßigten Parteiflügel gehörte, trat aus. Seine Parteikollegen nannte Swoboda "rechtsradikale Gesinnungshasardeure".

Als der Abgeordnete Franz Bergmüller sich nach Swobodas Austritt aus der Fraktion öffentlich mit diesem solidarisierte und vor einem Abdriften der AfD nach rechts warnte brach der Streit so richtig aus. Plenks Co-Fraktionsvorsitzende Ebner-Steiner setzte eine Abstimmung über den Ausschluss Bergmüllers auf die Tagesordnung - diese wurde aber wieder abgeblasen. Plenk sagte nun, er "habe es satt, die bürgerliche Fassade einer im Kern fremdenfeindlichen Partei zu sein". Sein Schritt bringt neue Unruhe in die bayerische AfD, ob weitere Austritte folgen werden, ist ungewiss.

In Ebner-Steiners Umfeld hieß es, Plenk habe sich nicht gegenüber der Fraktion geäußert, seine Entscheidung habe sich aber "nahezu angedeutet". Beim Politischen Aschermittwoch hatte CSU-Ministerpräsident Markus Söder die Gemäßigten dazu aufgerufen, der AfD den Rücken zu kehren. Fraktionskreisen zufolge könnte Plenk dies zum Anlass für seinen Wechselwunsch genommen haben. Noch am Freitagabend oder am Sonntag will der Fraktionsvorstand zu einer Krisensitzung zusammenkommen.