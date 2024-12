Mit Rechten und mit Rechtsextremen kennt man sich einigermaßen aus in Rosenheim. Für sie alle zusammen gibt es in der Region schon immer ein nennenswertes Wählerpotenzial. Entsprechend saßen im Rosenheimer Stadtrat in der jüngeren Vergangenheit praktisch durchgehend Mitglieder der Republikaner und zuletzt auch der AfD. Die ist 2020 auf Anhieb mit drei Räten in den Stadtrat eingezogen. Einer dieser drei AfDler war davor schon eine halbe Ewigkeit bei den Republikanern und ist vor ein paar Tagen mit 85 Jahren gestorben. Für ihn wird in den Stadtrat nun ein Mann nachrücken, den sogar die AfD für absolut untragbar hält.