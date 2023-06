Von Johann Osel

Mehr Verkehrskontrollen durch die Polizei in Bayern. Und zwar konkret von ukrainischen Fahrzeugen auf Verstöße gegen den Versicherungsschutz - das fordert die AfD im Landtag und hat dazu neulich einen Antrag in den Innenausschuss eingebracht, der nun seinen Gang durch die parlamentarischen Gremien nimmt. "Im Freistaat häufen sich Unfälle, an denen Fahrzeuge mit ukrainischen Kennzeichen beteiligt sind", teilte dazu der Bamberger AfD-Abgeordnete Jan Schiffers mit und berichtet von allfälligen Schwierigkeiten bei der Haftpflichtversicherung. Unfallgeschädigte einheimische Verkehrsteilnehmer dürfe man da "nicht im Stich lassen". Soll heißen: Jawohl, "die AfD steht an der Seite von Deutschlands Autofahrern".