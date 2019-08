13. August 2019, 18:58 Uhr Ältester christlicher Reiseveranstalter Auf Gottes Wegen

Pilgern ist im Trend, spätestens seit Hape Kerkeling und Papst Benedikt XVI. Das Bayerische Pilgerbüro setzt beim Religionstourismus auf bald 100 Jahre Erfahrung

Von Johann Osel

Der Berufsverkehr am Hauptbahnhof München ist am Morgen vor allem von brummigen Gesichtern geprägt, von Menschen mit verschlafenen Mienen auf dem Weg zur Arbeit. In der Gruppe aber mit den roten, blauen, grauen und beigen Funktionsjacken herrscht Aufbruchsstimmung, man unterhält sich, lächelt, ein bisschen Aufgeregtheit hie und da. Mehrere Dutzend Männer und Frauen sind es, mehr Frauen, meist die Generation Ü 60. Das Bayerische Pilgerbüro lädt zum Bahnpilgern, es geht nach Altomünster im Landkreis Dachau; ein Tagesausflug, erst per S-Bahn, ...