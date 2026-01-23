Zum Schlichtungsgespräch eingeladen hatte die Staatskanzlei, am Tisch saßen Ministerpräsident Markus Söder, mehrere Regierungsvertreter, fränkische Rathauschefs – und der Chef von Adidas, Bjørn Gulden. Es ging um die Stadt-Umland-Bahn (StUB), eine seit Jahrzehnten geplante Drei-Städte-Tram von Nürnberg über Erlangen nach Herzogenaurach, die nicht zuletzt das Dilemma beheben soll, dass es in Herzogenaurach mit Adidas, Puma und Schaeffler drei Weltkonzerne gibt – aber keine vernünftige öffentliche Verkehrsanbindung. Nachdem im Juni 2024 ein Bürgerentscheid in Erlangen positiv ausging, scheint die StUB beschlossene Sache zu sein.
Verkehrsanbindung von HerzogenaurachHat Adidas-Chef Gulden mit Stellenverlagerung gedroht?
Die Drei-Städte-Tram StUB soll übers Areal des Weltkonzerns führen. Dem CEO aber passt die längst vereinbarte Trassenführung nicht. Nach einem Schlichtungstermin bei Markus Söder sprechen Teilnehmer von „maximaler Eskalierung“ und einer „Drohkulisse“.
Von Olaf Przybilla und Uwe Ritzer, Herzogenaurach
