Die Drei-Städte-Tram StUB soll übers Areal des Weltkonzerns führen. Dem CEO aber passt die längst vereinbarte Trassenführung nicht. Nach einem Schlichtungstermin bei Markus Söder sprechen Teilnehmer von „maximaler Eskalierung“ und einer „Drohkulisse“.

Von Olaf Przybilla und Uwe Ritzer, Herzogenaurach